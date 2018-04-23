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Чистый убыток Hasbro за I квартал составил $112,5 млн против прибыли год назад
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Чистый убыток Hasbro за I квартал составил $112,5 млн против прибыли год назад 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Чистый убыток одной из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro по итогам первого квартала 2018 года составил 112,492 миллиона долларов против прибыли в 68,599 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 0,9 доллара против прибыли в 0,54 доллара за акцию за аналогичный период 2017 года. Чистая выручка достигла 716,341 миллиона долларов, что на 15,7% меньше в годовом выражении.
Hasbro объясняет снижение своих доходов ликвидацией крупнейшей американской сети детских магазинов Toys R Us в США и Великобритании. В марте компания сообщила, что закроет все свои магазины в США из-за банкротства. Toys R Us также объявила о том, что собирается реорганизовать и продать свои активы в Канаде, Азии и Центральной Европе, включая Германию, Австрию и Швейцарию.
"Hasbro продемонстрировала хорошие результаты в сложном первом квартале", — приводятся в релизе слова главы компании Брайана Голднера (Brian Goldner). Он отметил, что несмотря на краткосрочные проблемы, связанные с ликвидацией Toys R Us, Hasbro способна справиться с трудным 2018 годом и продемонстрирует рост в 2019 году и далее.
Компания Hasbro — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством игрушек и настольных игр. Hasbro принадлежит ряд брендов в области выпуска игрушек, среди которых Army Ants, Littlest Pet Shop, Mr. Potato Head, My Little Pony, Pokemon, Star Wars, Transformers. Основана в 1923 году, штаб-квартира расположена в городе Потакет, штат Род-Айленд.
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