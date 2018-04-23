Чистый убыток Hasbro за I квартал составил $112,5 млн против прибыли год назад

МОСКВА , 23 апр /ПРАЙМ/. Чистый убыток одной из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro по итогам первого квартала 2018 года составил 112,492 миллиона долларов против прибыли в 68,599 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,9 доллара против прибыли в 0,54 доллара за акцию за аналогичный период 2017 года. Чистая выручка достигла 716,341 миллиона долларов, что на 15,7% меньше в годовом выражении.

Австрию и Швейцарию. Hasbro объясняет снижение своих доходов ликвидацией крупнейшей американской сети детских магазинов Toys R Us в США Великобритании . В марте компания сообщила, что закроет все свои магазины в США из-за банкротства. Toys R Us также объявила о том, что собирается реорганизовать и продать свои активы в Канаде , Азии и Центральной Европе, включая Германию

"Hasbro продемонстрировала хорошие результаты в сложном первом квартале", — приводятся в релизе слова главы компании Брайана Голднера (Brian Goldner). Он отметил, что несмотря на краткосрочные проблемы, связанные с ликвидацией Toys R Us, Hasbro способна справиться с трудным 2018 годом и продемонстрирует рост в 2019 году и далее.