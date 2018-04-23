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Рынку все равно, а доллару все хуже
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Рынку все равно, а доллару все хуже 

Investing.com Россия 46 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Сегодня российский рынок, как и предполагалось, продолжил свой путь в боковике. К закрытию торгов индекс РТС снизился на 0,1%. Рублевый индекс МосБиржи, конечно, вырос на 0,82%, однако за это пришлось отдать лишние 50 коп. из котировок рубля: с утра рубль перешел из коридора 61,25–61,60 руб. к 62,20 руб., а затем закрепился на уровне 61,65–62 руб.
«Рынок переваривает то, что происходит, новостной поток скорее обнадеживающий, и плацдарм для роста готов. Рынок полуэффективен, все новости в цене — но, возможно, ослабление в цену не заложено ослабление внешнеполитической напряженности, и движение вверх исключать нельзя, причем прямо завтра: вряд ли иностранные инвесторы будут ждать инаугурационной речи российского президента», — оптимистичен главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.
«Фондовый рынок замер, так как никто не понимает, какие будут следующие шаги со стороны США — даже просто слова могут двигать рынок. Все занимают выжидательную позицию. Глобальных факторов для спада нет, но опасения не дают расти», — консервативен казначей банка «Эксперт» Андрей Пашков.
С судьбой рубля ситуация сложнее: хотя цены на нефть стабильно высоки, но курс доллара уже давно перестал с ними коррелировать. «ЦБ возобновил покупки и это оказывает давление», — полагает Смольянинов. Действительно, ЦБ после недельного перерыва закупки валюты возобновил по поручению Минфина и сейчас ежедневно направляет на них рекордные 17 с лишним миллиардов рублей. Но все равно это остается в пределах менее чем 10% оборота рынка и вряд ли может быть единственным определяющим фактором. «Рубль отыгрывает застой — несколько месяцев мы видели прямо противоположную ситуацию: рынок двигался, а рубль стоял стабильно. Теперь рублевый рынок волнуется. Ниже 60,5 руб. по доллару на нефтяных новостях уйти не получилось, а теперь, если доллар уйдет выше 65 руб., то можем увидеть и новые максимумы», — не исключает Пашков.
Investing.com Россия: последние новости
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