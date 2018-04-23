Рынку все равно, а доллару все хуже

Investing.com — Сегодня российский рынок, как и предполагалось, продолжил свой путь в боковике. К закрытию торгов индекс РТС снизился на 0,1%. Рублевый индекс МосБиржи, конечно, вырос на 0,82%, однако за это пришлось отдать лишние 50 коп. из котировок рубля: с утра рубль перешел из коридора 61,25–61,60 руб. к 62,20 руб., а затем закрепился на уровне 61,65–62 руб.

«Рынок переваривает то, что происходит, новостной поток скорее обнадеживающий, и плацдарм для роста готов. Рынок полуэффективен, все новости в цене — но, возможно, ослабление в цену не заложено ослабление внешнеполитической напряженности, и движение вверх исключать нельзя, причем прямо завтра: вряд ли иностранные инвесторы будут ждать инаугурационной речи российского президента», — оптимистичен главный инвестиционный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов

«Фондовый рынок замер, так как никто не понимает, какие будут следующие шаги со стороны США — даже просто слова могут двигать рынок. Все занимают выжидательную позицию. Глобальных факторов для спада нет, но опасения не дают расти», — консервативен казначей банка «Эксперт» Андрей Пашков