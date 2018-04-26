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Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,49%
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Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,49% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и потребительских услуг.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX поднялся на 0,49%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Koninklijke KPN NV (AS:KPN), которые подорожали на 0,109 п. (4,38%), закрывшись на отметке в 2,599. Котировки Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA) выросли на 0,86 п. (2,15%), завершив торги на уровне 40,92. Бумаги Unibail Rodamco SE (AS:UNBP) выросли в цене на 3,55 п. (1,84%), закрывшись на отметке 196,80.
Лидерами падения стали акции Philips Lighting NV (AS:LIGHT), цена которых упала на 3,67 п. (12,20%), завершив сессию на отметке 26,38. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 1,220 п. (1,60%), закрывшись на уровне 74,880, а Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) снизились в цене на 0,155 п. (0,53%) и завершили торги на отметке 28,940.
На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (63) превысило количество закрывшихся в минусе (50), а котировки 14 акций практически не изменились.
Котировки акций Philips Lighting NV (AS:LIGHT) упали до 52-недельного минимума, упав на 12,20%, 3,67 п., и завершили торги на отметке 26,38.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 7,29% до отметки 12.14.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $68,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,61%, или 0,45, до $74,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,33%, или 4,40, до отметки $1.318,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,37% до 1,2116, а котировки EUR/GBP упали на 0,34%, достигнув отметки 0,8700.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 91,29.
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