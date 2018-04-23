Более 32 млрд рублей поступило в бюджет Самарской области с начала года

Доходы выросли, кредиты погашают. Сегодня на заседании областного правительства Минфин отчитался об исполнении бюджета в первом квартале 2018 года. Общий объем поступлений составил 32 млрд рублей, это почти на 1,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Темп роста поступлений собственных доходов в первом квартале 2018 составил 7,7%. «В первом квартале 2018 года были досрочно погашены кредиты коммерческих банков в общем объеме 2,4 млрд рублей, проведено плановое погашение кредита, предоставленного Самарской области международной финансовой корпорацией на сумму 250 млн рублей, кроме того, полностью погашен субзайм Минфина России по проекту реформы системы образования в объеме 19,7 млн рублей», — заявил врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов

Как сказал глава региона, обеспечена неплохая динамика по доходам, это результат системной совместной работы. Важно не повторять ошибок прошлого, когда в конце года в авральном режиме распределялись средства. К тому же, часть денег, например, предусмотренных по программе «Комфортная городская среда», пришлось вернуть в федеральный центр, так как подрядчики не успели их освоить.

"В зимний период затруднены и контрольные мероприятия, в том числе проведение экспертиз, поэтому еще раз хочу настойчиво предложить всем, чтобы мы по всем параметрам выходили на нормативные сроки, я даже не скажу опережающие — опережающие они по сравнению с прошлым годом, но на самом деле они нормативные", — отметил Дмитрий Азаров

Своевременное выполнение работ позволит рассчитывать и на дополнительные финансы. Как правило, в конце года федеральный центр распределяет средства субъектов, не успевших их освоить. Кроме того, сегодня в правительстве Самарской области рассмотрели и ситуации с паводком. По словам руководства регионального управления МЧС, события развиваются согласно прогнозам. Остаются подтопленными 3 низководных моста, 38 дачных домов и 124 приусадебных и дачных участка.