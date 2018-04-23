Глобальные инвестиции в ВИЭ восьмой год подряд превысили $200 млрд

В 2017 году в возобновляемые источники энергии, не считая крупные гидростанции, инвестировали $279,8 млрд Об этом сообщается в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), исследовательской организации Bloomberg New Energy Finance и Центра взаимодействия Франкфуртской школы и ЮНЕП. Прошлый год стал восьмым по счету, когда вложения в ВИЭ превысили $200 млрд

Всего за последние 14 лет в «зеленую» энергетику направили $2,9 трлн. За 2007-2017 гг. доля электричества, генерируемого «чистыми» источниками, увеличилась с 5,2% до 12,1%. Это позволило предотвратить выбросы 1,8 Гт углекислого газа.

Лидером по объему инвестиций в ВИЭ в 2017 году стал Китай ($126,6 млрд). Вложения в «зеленую» энергетику также резко возросли в Австралии — на 147% до $8,5 млрд, в Мексике — на 810% до $6 млрд, в Швеции — на 127% до $3,7 млрд Наибольший объем инвестиций привлекла солнечная энергетика: $160,8 млрд Вложения в газовые и угольные электростанции, для сравнения, составили $103 млрд

"Небывалый рост объема инвестиций в солнечную энергетику показывает, как меняется мировая энергетическая система и какие благодаря этому появляются экономические выгоды, — отметил глава ЮНЕП Эрик Солхейм . — Инвестиции в ВИЭ сопутствуют созданию более качественных рабочих мест с более высоким уровнем зарплат. Кроме того, «чистая» энергетика — это меньше загрязнений, а значит более здоровое и благополучное развитие".

В 2017 году ввели в эксплуатацию 157 ГВт новых «зеленых» мощностей (из них 98 ГВт — СЭС), в то время как мощность новых электростанций на ископаемых видах топлива составила лишь 70 ГВт.

Как полагают эксперты, развитию «чистой» энергетики способствуют сокращение затрат на строительство и эксплуатацию объектов и, как следствие, падение цен на электричество. Так, затраты на электроэнергию на фотоэлектрической станции коммунального масштаба в 2017 г. составила $86 за МВт-час — на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом и на 72% по сравнению с 2009 годом.

Несмотря на общее увеличение инвестиций, в США финансирование ВИЭ сократилось на 6% до $40,5 млрд, в Европе — на 36% до $40,9 млрд Европейский спад инвестирования эксперты связали со снижением финансирования ВИЭ в Великобритании (на 65% до $7,6 млрд), последовавшего за сокращением субсидий в наземные ветряные электростанции. По словам главного редактора Bloomberg New Energy Finance и ведущего автора доклада, сокращение инвестиций в регионах может быть связано с изменением законодательной поддержки и временными трудностями при реализации крупных проектов.

Материал предоставлен проектом "+1".