Центробанк обдумывает меры по защите россиян от недобросовестных кредиторов

ЦБ выступил с инициативой ограничить круг лиц, имеющих право выдавать ипотечные, потребительские кредиты и микрозаймы.

Сейчас не все организации, выдающие кредитный продукт, подконтрольны регулятору среди банков или определены Агентством ипотечного кредитования.

Как сообщает РБК, на недавно прошедшем заседании совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России обсуждались проблемы этого рынка, объемы которого только в части микрозаймов оцениваются в 270 млрд рублей. Среди главных проблем назывался рост числа случаев, когда граждан вводят в заблуждение при оформлении займа «в обмен» на недвижимость.