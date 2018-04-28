Центробанк обдумывает меры по защите россиян от недобросовестных кредиторов 

ЦБ выступил с инициативой ограничить круг лиц, имеющих право выдавать ипотечные, потребительские кредиты и микрозаймы.
Сейчас не все организации, выдающие кредитный продукт, подконтрольны регулятору среди банков или определены Агентством ипотечного кредитования.
Как сообщает РБК, на недавно прошедшем заседании совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России обсуждались проблемы этого рынка, объемы которого только в части микрозаймов оцениваются в 270 млрд рублей. Среди главных проблем назывался рост числа случаев, когда граждан вводят в заблуждение при оформлении займа «в обмен» на недвижимость.
Это тем более важно, так как с прошлого года в Госдуме на обсуждении находится законопроект с поправками в Гражданский кодекс РФ, согласно которым у кредитных организаций появится право требовать досрочного погашения кредитов. Ранее в нем не было такой нормы, и суды нередко делали разные выводы в отношении кредитора и должника и их права на досрочное прекращение.