«Роснефть» опровергла информацию «Транснефти» об интересе к НМТП

«Роснефть» опровергла интерес к покупке акций Новороссийского торгового порта и заявила о кампании по дезинформации участников рынка и общественности. Официальное сообщение корпорация опубликовала на своем сайте.

50% порта принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» братьев Магомедовых. Ранее «Транснефть» договорилась о покупке доли Магомедовых, но из-за ареста бизнесменов сделка сорвалась.

В понедельник, 23 апреля, в «Транснефти» сообщили, что «Сумма» предложила закрыть сделку с дисконтом и привела аргумент, что к активу проявила интерес «Роснефть». Эту информацию опровергла не только сама «Роснефть», но и «Сумма». Что может стоять за такими заявлениями?

Рустам Танкаев ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России «История нашего Новороссийского порта очень сложна. Очень сильно криминализирована, масса всяких историй связана с этим портом. Пакеты акций порта переходили из рук в руки многократно, в результате там сейчас образовалось два главных хозяина. Так получилось, что почему-то один из акционеров Новороссийского порта фактически оказался в таком положении, что ему придется каким-то образом, видимо, продавать свой пакет, и понятно, кто станет покупателем — видимо, второй акционер. У „Роснефти“ там, конечно, есть какие-то интересы, но эти интересы минимальны, не их это регион, да и у них там другие возможности есть по транспортировке и весьма немаленькие. С какой радости „Транснефть“ решила, что „Роснефть“ в этом деле заинтересована и приложила ламу, я не знаю, кто тут виноват, кто прав, но я вижу просто, кто проявляет наибольшую активность, и кто в данном случае получает выгоду. Как известно, всегда, когда оцениваешь столь мутные, темные и странные дела, нужно, в первую очередь, искать того, кто получает выгоду. Выгоду здесь пока что получает „Транснефть“. Если обе стороны сделки утверждают, что они эту сделку не обсуждали, и если никаких до этого признаков возможности сделки не было, в таких сделках бывают задействованы десятки или сотни людей даже. Так что какие уж тут языки за какими зубами, это обычно знает всякий и каждый, кто и хочет, и кто не хочет это знать. Потому что проводятся оценки актива, разного рода инспекции для того, чтобы выяснить, что там происходит на месте, в конце концов, проводятся проверки и судебных возможных дел. Поэтому шум от такого рода подготовки огромный всегда идет, я сам в числе оценщиков нахожусь и знаю это не понаслышке, а изнутри. Поскольку никакого шума не было, никого не просили ничего оценивать, и только „Транснефть“ откуда-то такие вещи узнала, я думаю, что это треп чистой воды».

В «Роснефти» сообщили, что обычно не комментируют «провокации пресс-службы „Транснефти“, но в данном случае решили внести ясность. „Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами „Транснефти“, не ведем и не собираемся вести никаких переговоров“, заявили в нефтяной корпорации.