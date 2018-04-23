АСВ через суд требует с бывших топ-менеджеров банка «Единственный» более 1,155 млрд рублей

Столичный КБ «Единственный» лишился лицензии 24 апреля 2015-го и был признан банкротом в июле того же года, АСВ было назначено конкурсным управляющим.

В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения. «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 44 федерального закона „Об обществах с ограниченной ответственностью“ являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц», — указывают в АСВ.

Уточним, что Никита Шестаков был председателем правления банка, Павел Сычев и Ирина Абрамова входили в правление. Анатолий Иванов был членом совета директоров.