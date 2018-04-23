Ещё
АСВ через суд требует с бывших топ-менеджеров банка «Единственный» более 1,155 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ через суд требует с бывших топ-менеджеров банка «Единственный» более 1,155 млрд рублей 

Банки.ру 36 минут назад
Агентство по страхованию вкладов 23 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Единственный» Никиты Шестакова, Павла Сычева, Натальи Велицкой, Ирины Абрамовой и Анатолия Иванова к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с них в пользу банка более чем 1,155 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.
Столичный КБ «Единственный» лишился лицензии 24 апреля 2015-го и был признан банкротом в июле того же года, АСВ было назначено конкурсным управляющим.
В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения. «Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 44 федерального закона „Об обществах с ограниченной ответственностью“ являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц», — указывают в АСВ.
Уточним, что Никита Шестаков был председателем правления банка, Павел Сычев и Ирина Абрамова входили в правление. Анатолий Иванов был членом совета директоров.
Банки.ру: последние новости
Минфин США назвал условия для снятия санкций с «Русала» «ФК Открытие» трансформирует региональную сеть отделений Заплати налоги вместо «Газпрома» и спи спокойно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву обрушится торнадо27
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»61
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО81
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении314
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение