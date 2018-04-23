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ВТБ Лизинг предлагает автомобили отечественного производителя по специальной программе
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ВТБ Лизинг предлагает автомобили отечественного производителя по специальной программе 

Волга Ньюс 40 минут назад
В рамках программы компании и индивидуальные предприниматели могут приобрести автомобили LADA на условиях финансового лизинга. По окончании срока аренды клиент имеет возможность выкупить автомобиль на свою компанию или третье лицо, оплатив остаточную стоимость, размер которой может составлять от 1000 рублей.
Лизинговый инструмент позволяет обновить парк основных средств, не отвлекая денежные средства из оборота. Кроме того, лизинг способствует оптимизации налогооблагаемой базы, уменьшая ее при расчете налога на прибыль, а также возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в составе лизинговых платежей.
Заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов прокомментировал: «Наиболее популярными и востребованными параметрами лизинговой сделки на автомобили LADA у клиентов компании является небольшой аванс, который, как правило, составляет 20% от цены автомобиля при сроке сделки 2 или 3 года. Платежи могут выплачиваться лизингополучателем как равными, так и убывающими долями».
В компании ВТБ Лизинг доступна вся модельная линейка автомобилей отечественного производителя.
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