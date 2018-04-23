На фондовом рынке открылись «окна возможностей»

Налетай, подешевело

Снижение привлекательности депозитов и ослабление рубля вынуждает бывших вкладчиков банков искать инструменты, способные дать хороший доход. За три месяца 2018 года объем рынка ПИФов вырос на 20%, а за весь 2017 год — почти на 70.

Первый квартал 2018 года отметился новым рекордом по привлечению средств в паевые фонды от населения. По данным Investfunds, в январе–марте в открытые ПИФы было вложено почти 37 млрд рублей. Есть и другие достижения. За первые три месяца 2018 года индекс ММВБ вырос на 8%, а доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,05%. Планомерное снижение ставки ЦБ РФ увеличило долю нерезидентов в российских долговых бумагах почти до 40%, что также помогло рублю уверенно удерживать позиции на уровне 55–57 рублей за доллар.

Аналитики отмечают, что с каждым годом российский финансовый рынок становится все более зрелым — финансовая грамотность инвесторов растет. Они уже не спешат вкладывать в инструменты, обещающие высокую доходность, а трезво оценивают риски.

«Среди инвесторов особой популярностью пользуются смешанные ОПИФ, инвестирующие в акции и долговые ценные бумаги. Средний приток денежных средств в эту группу фондов составил 29% от стоимости чистых активов фондов на начало года», — рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Артём Копылов . По его словам, рублевые облигационные фонды по-прежнему привлекают большую часть инвесторов, приток денежных средств в эти фонды составил 24%.

Некоторые отраслевые фонды оказались наиболее привлекательными для инвесторов. Например, на фоне растущих цен на сырье средняя доходность фондов нефтегазового сектора составила 6%. Слабый рубль также будет иметь положительный эффект на доход нефтяных компаний. По мнению Копылова, облигационные фонды сохраняют привлекательность, особенно с учетом прошедшей в апреле коррекции, которая увеличила потенциал снижения доходностей при продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Мы видим основной приток денег в облигационные и смешанные фонды. Инвесторы готовы принять разумный риск ради доходности, превышающей депозитные ставки на 3–5%», — рассказал директор по маркетингу «БКС Капитал» Карен Кесоян.

Кроме того, по его словам, инвесторы обратили внимание на фонды, инвестирующие в международные рынки. «К примеру, рынок акций США показывает хороший рост уже не первый год, и 2018 год может стать для него одним годом роста. В ситуации нестабильности на российском фондовом рынке вложение хотя бы части денег в валютные активы поможет защитить сбережения от рисков ослабления рубля», — подчеркнул эксперт.

Это разумный совет. Российский фондовый рынок в начале года выглядел достаточно неплохо — значения индексов MICEX и РТС росли. Но затем последовали санкции на ряд российских компаний и официальных лиц, которые спровоцировали падение индексов. «В данный момент видятся два варианта развития событий. Если стороны вступают в диалог в поисках компромисса, то ситуация на фондовом рынке будет улучшаться. Ведь, несмотря на последние события, российский рынок остается одним из наиболее привлекательных для инвестирования», — отметил управляющий директор УК «Сбербанк Управление Активами» Евгений Коровин . Если напряженность вырастет, то иностранные инвесторы могут устроить распродажу российских активов, что может привести к новым падениям на фондовом рынке.

Многие аналитики проводят параллели с 2014 годом, что не совсем правильно — сейчас ситуация отличается в лучшую сторону. Во-первых, в 2014 году падали котировки нефти, сейчас они растут. Во-вторых, ЦБ, пройдя через тот кризис, накопил опыт, у него есть рычаги, чтобы контролировать ситуацию. И третье — это были не новые санкции, был расширен список тех, кто подпадает под уже введенные. «Большинство эмитентов приспособились к слабому рублю и подешевевшим сырьевым товарам, таким образом, кредитоспособность эмитентов сейчас лучше. Для примера: индекс государственных облигаций ОФЗ снизился на 1,34%, в 2014 году снижение было гораздо сильнее. Однако фонды облигаций это снижение „отыграли“ буквально за 3–4 месяца, снова выйдя в плюс и продолжив рост», — отметил Коровин.

Не секрет, что в моменты сильного падения рынка открываются так называемые «окна возможностей», когда можно выгодно инвестировать. Доходности долгосрочных ОФЗ выросли до 7,7%, доходности долгосрочных суверенных еврооблигаций РФ — до 5,4%. Доходности евробондов качественных российских компаний на текущий момент уже 5–6%. Но не стоит забывать, что при повышении волатильности с возможностями возрастают и риски. Для тех же, кто предпочитает не брать на себя риск, стоит обратить внимание на консервативные продукты: ПИФы облигаций с низким риском, ИИС с доверительным управлением.

Снижение рубля отчасти сыграло на руку паевым фондам, инвестирующим в долларовые облигации. Даже несмотря на некоторое снижение в первом квартале в таких фондах, которое было обусловлено снижением рыночных ставок по долларовым облигациям на мировых рынках, в рублевом выражении их паи выросли. Так что фонды долларовых облигаций могут стать той самой «тихой гаванью» для того, чтобы переждать бурю.

«В условиях стабилизации ситуации на долговом рынке наиболее привлекательно будут выглядеть среднесрочные и долгосрочные качественные корпоративные облигации «Газпром Капитала», «Газпромнефти», «Роснефти», МТС Россельхозбанка , а также среднесрочные облигации девелоперов «Эталон ЛенСпецСМУ» , ЛСР, гарантирующие доходность около 9% годовых. Среди фондов облигаций фонд «Консервативный» продемонстрировал отличную динамику, показав за 1-й квартал 2018 г. доходность на уровне 2,96%», — подчеркнул Фоменко.