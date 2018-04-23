Более 29 млн рублей сэкономит Костромская область на обслуживании госдолга в 2018 году

ТАСС , 23 апреля. Правительство Костромской области планирует снизить расходы на обслуживание государственного долга в 2018 году на 29,1 млн рублей за счет переоформления ранее взятых кредитов под более низкие проценты. Общая сумма коммерческих займов, которая подлежит рефинансированию, составит 7,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Для снижения долговой нагрузки на бюджет проведено рефинансирование займов на общую сумму 7,6 млрд рублей под меньшую ставку — с 8,25 до 7,95% годовых. В течение 2018 года это позволит сэкономить 29,1 млн рублей в бюджете", — сказали в пресс-службе.

По данным регионального департамента финансов, единственных кредитором областной казны является Сбербанк . «Договоренности о рефинансировании достигнуты и с другими банками, которые кредитуют муниципальные бюджеты. Для них средневзвешенная ставка снижена с 9,6 до 8,88% годовых. Губернатор Сергей Ситников поручил главам администраций переоформить кредиты в течение месяца», — отметили в пресс-службе.

Общая объем коммерческих долговых обязательств Костромской области превышает 8,8 млрд рублей, они занимают порядка 40,5% в структуре всего регионального долга. Его сумма на начало года составила около 21,6 млрд рублей.