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Новикомбанк выступил ведущим организатором кредита для Банка развития Республики Беларусь
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Новикомбанк выступил ведущим организатором кредита для Банка развития Республики Беларусь 

Ростех 57 минут назад
Фото: Ростех
Новикомбанк, одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех, выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в размере 50 млн евро. Средства выданы двумя траншами сроком на 1,5 и 2 года.
Функции кредитного управляющего возложены на ПАО Банк «ФК Открытие». Другими кредиторами в проекте стали ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «ВУЗ-банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Нефтепромбанк» и АО «Банк Финсервис».
Синдицированный кредит привлечен Банком Развития Республики Беларусь для финансирования импортных и экспортных торговых контрактов клиентов, связанных с поставками товаров и оборудования в Россию и другие страны.
Сделка была совершена в новом правовом поле, поскольку 1 февраля этого года вступил в силу Закон Российской Федерации «О синдицированном кредитовании».
«Расширение сотрудничества с финансовыми институтами стран СНГ является одним из приоритетов политики Новикомбанка, направленной на упрочение деловых связей с партнерами и клиентами из стран Содружества в целях развития многосторонних внешнеэкономических отношений», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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