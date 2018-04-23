Новикомбанк выступил ведущим организатором кредита для Банка развития Республики Беларусь

Новикомбанк , одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех , выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в размере 50 млн евро. Средства выданы двумя траншами сроком на 1,5 и 2 года.

Синдицированный кредит привлечен Банком Развития Республики Беларусь для финансирования импортных и экспортных торговых контрактов клиентов, связанных с поставками товаров и оборудования в Россию и другие страны.

Сделка была совершена в новом правовом поле, поскольку 1 февраля этого года вступил в силу Закон Российской Федерации «О синдицированном кредитовании».