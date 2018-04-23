Новикомбанк выступил ведущим организатором кредита для Банка развития Республики Беларусь 

Новикомбанк, одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех, выступил уполномоченным ведущим организатором синдицированного кредита для ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в размере 50 млн евро. Средства выданы двумя траншами сроком на 1,5 и 2 года.
Функции кредитного управляющего возложены на ПАО Банк «ФК Открытие». Другими кредиторами в проекте стали ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «ВУЗ-банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Нефтепромбанк» и АО «Банк Финсервис».
Синдицированный кредит привлечен Банком Развития Республики Беларусь для финансирования импортных и экспортных торговых контрактов клиентов, связанных с поставками товаров и оборудования в Россию и другие страны.
Сделка была совершена в новом правовом поле, поскольку 1 февраля этого года вступил в силу Закон Российской Федерации «О синдицированном кредитовании».
«Расширение сотрудничества с финансовыми институтами стран СНГ является одним из приоритетов политики Новикомбанка, направленной на упрочение деловых связей с партнерами и клиентами из стран Содружества в целях развития многосторонних внешнеэкономических отношений», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.