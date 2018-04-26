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ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку
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ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Банк России утвердил план действий по предупреждению банкротства публичного акционерного общества «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Это кредитное учреждение является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Оно занимает 60 место по величине активов среди российских банков (по данным на 1 апреля — 120 миллиардов рублей).
"В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности", — сообщает пресс-служба ЦБ. Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности «Азиатско-Тихоокеанского банка» в течение всего срока санации. Функции по управлению банком с 26 апреля возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».
Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.
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