ЦБ отправил Азиатско-Тихоокеанский банк на санацию

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», — сообщил Банк России

АТБ — сравнительно небольшая кредитная организация (60-е место по активам), на решение ЦБ повлияла его значимость для экономики и населения Дальнего Востока — он является одним из крупнейших в регионе.

Размер активов банка — 118 миллиардов рублей, на его балансе 60 миллиардов рублей вкладов населения и 17 миллиардов — средств организаций, отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Даниил Наметкин.

Ухудшение финансового положения АТБ было связано с отзывом лицензии у дочернего М2М Прайвет Банка в декабре 2016 года. АТБ должен был сформировать стопроцентный резерв по вложениям в акции и требованиям к «дочке». Их совокупный объем составлял 8,9 миллиарда рублей, и, согласно аудиторскому заключению КПМГ, в течение 2017 года резервы были сформированы только на 75 процентов. Таким образом, банку требуется доначислить еще 2,2 миллиарда рублей, отмечает Наметкин.

Кредитный портфель АТБ составляет 68,2 миллиарда рублей, из них 8,8 миллиарда — просроченные кредиты. «Если предположить 100-процентное резервирование по ним и частичное дорезервирование при переоценке рисков по остальным, то может потребоваться еще не менее 15-20 миллиардов рублей», — говорит Наметкин.

Учитывая, что по состоянию на 1 апреля АТБ отчитался о нормативе Н1.0 в 9,14 процента, а минимально допустимое значение — 8, банк без вливаний в капитал может доначислить резервов в объеме 1,3 миллиарда рублей. Таким образом, банку может потребоваться докапитализация от ФКБС в объеме до 16-21 миллиарда рублей, считает Наметкин.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михалина оценивает объем потенциальной докапитализации банка в 30-40 миллиардов рублей.

Проблемы с дорезервированием зависших в «дочке» средств накладывались на поиск инвесторов — прежние ключевые акционеры, согласно закону о деловой репутации, после краха М2М Прайвет Банка должны был снизить доли по крайней мере до 10 процентов. Сообщения в СМИ о трудностях банка привели к бегству вкладчиков: с начала 2017 года средства физлиц, включая ИП, снизились на 12,8 миллиарда рублей, однако за счет достаточной ликвидности банк эти оттоки покрывал, отмечает Михалина.

По состоянию на 1 апреля показатели ликвидности у банка также не вызывали особенных опасений — H2 составлял 219 процентов при минимуме 15, доля высоколиквидных активов — 15,1. «Вероятно, в апреле на фоне негативной информации в СМИ оттоки средств могли усилиться, но банк может справиться и с ними, в случае если критическому сжатию ликвидности не поспособствовали недобросовестные действия самих банкиров. По данной части есть смысл дождаться официальных комментариев представителей Банка России», — говорит Екатерина Михалина.

ЦБ не ответил на запрос «РГ».