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Муниципалитеты Архангельской области получат дополнительно 47,9 млн руб. на ремонт дорог
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Муниципалитеты Архангельской области получат дополнительно 47,9 млн руб. на ремонт дорог 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бюджеты муниципальных районов Архангельской области получат дополнительное финансирование на ремонт дорог. Объем выделенных средств составил почти 48 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В нынешнем году размер выделенных из регионального бюджета денежных средств составил 47,9 млн рублей. Всего дополнительные «дорожные деньги» получили в этом году шесть муниципалитетов: Вельский муниципальный район — 4,88 млн руб., Вилегодский муниципальный район — 9,5 млн руб., Виноградовский муниципальный район — 3,99 млн руб., Каргопольский муниципальный район — 13,82 млн руб., Няндомский муниципальный район — 8 млн руб., Приморский муниципальный район — 7,71 млн руб. ", — говорится в сообщении.
Как отметил министр транспорта региона Вадим Кривов, конкурс по распределению дополнительных субсидий на дороги муниципалитетов организуется уже третий год.
"Такое финансирование дает свои плоды. Достаточно вспомнить, например, прошлогодний масштабный ремонт дорог в Онеге, какового в городе не было, по сути, никогда", — приводит пресс-служба слова Кривова.
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