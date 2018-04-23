Муниципалитеты Архангельской области получат дополнительно 47,9 млн руб. на ремонт дорог

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Бюджеты муниципальных районов Архангельской области получат дополнительное финансирование на ремонт дорог. Объем выделенных средств составил почти 48 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В нынешнем году размер выделенных из регионального бюджета денежных средств составил 47,9 млн рублей. Всего дополнительные «дорожные деньги» получили в этом году шесть муниципалитетов: Вельский муниципальный район — 4,88 млн руб., Вилегодский муниципальный район — 9,5 млн руб., Виноградовский муниципальный район — 3,99 млн руб., Каргопольский муниципальный район — 13,82 млн руб., Няндомский муниципальный район — 8 млн руб., Приморский муниципальный район — 7,71 млн руб. ", — говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта региона Вадим Кривов, конкурс по распределению дополнительных субсидий на дороги муниципалитетов организуется уже третий год.