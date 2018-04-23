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Восемь стран ЕС подали в суд на Apple
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Восемь стран ЕС подали в суд на Apple 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители Европейской комисси начали расследование в отношении компании Apple, которая в начале года приобрела сервис по распознаванию музыки Shazam. Власти восьми стран ЕС считают, что благодаря этой сделке фирма получит дополнительные преимущества на рынке стриминговых сервисов.
О расследовании в отношении Apple рассказывается на сайте Еврокомиссии.
Проверить законность сделки еврокомиссаров попросили представители Австрии, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции.
"Данные Shazam о музыкальных вкусах пользователей могут быть использованы для продвижения Apple Music. Наша задача проверить, не будет ли Shazam искусственно препятствовать использованию стриминговых сервисов других компаний", — говорится в заявлении Еврокомиссии.
Расследование в отношении Apple продлится до 4 сентября.
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