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«Газпром» и Загорский трубный завод готовят программу научно-технического сотрудничества до 2024 года
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«Газпром» и Загорский трубный завод готовят программу научно-технического сотрудничества до 2024 года 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» и Загорский трубный завод (ЗТЗ) готовят к подписанию программу научно-технического сотрудничества до 2024 года, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора ЗТЗ Дениса Сафина.
«Стороны обсудили ход и перспективы развития сотрудничества. В частности, речь шла о совместной работе в научно-технической сфере. В настоящее готовится к подписанию соответствующая программа на период до 2024 года», — говорится в сообщении.
ЗТЗ производит трубы для нужд «Газпрома» с мая 2017 года.
Загорский трубный завод (ЗТЗ) введен в эксплуатацию в 2015 году и является одним из пяти российских предприятий по выпуску труб большого диаметра. Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530–1420 мм, длиной до 12,2 метра. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.
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