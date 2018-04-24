За первый квартал 2018 года общий бюджет края исполнен с профицитом

В январе-марте объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Кубани, составил 62 млрд рублей или 21,7% к общему объему утвержденных доходов на 2018 год. В том числе налоговых и неналоговых доходов собрали 56,3 млрд рублей или 22,4% к объему запланированных на нынешний год.

Расходы бюджета — 52 млрд рублей или 17,5% к объему утвержденных расходов консолидированного бюджета на 2018 год.