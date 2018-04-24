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За первый квартал 2018 года общий бюджет края исполнен с профицитом
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За первый квартал 2018 года общий бюджет края исполнен с профицитом 

АиФ — Юг 41 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
В январе-марте объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Кубани, составил 62 млрд рублей или 21,7% к общему объему утвержденных доходов на 2018 год. В том числе налоговых и неналоговых доходов собрали 56,3 млрд рублей или 22,4% к объему запланированных на нынешний год.
Расходы бюджета — 52 млрд рублей или 17,5% к объему утвержденных расходов консолидированного бюджета на 2018 год.
Таким образом, профицит за первый квартал составил 9,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
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