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СП «Газпрома» и Wintershall намерено увеличить добычу газа к 2020 году до 8 млрд кубометров в год
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СП «Газпрома» и Wintershall намерено увеличить добычу газа к 2020 году до 8 млрд кубометров в год 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Ачимгаз» — совместное предприятие «Газпрома» и германской Wintershall — планирует увеличить добычу газа к 2020 году на 21,2% по сравнению с показателем 2017 года — до более чем 8 млрд кубометров в год, говорится в сообщении компании. Добыча газового конденсата, согласно плану, вырастет на 37,9% — до 4 млн тонн.
Для этого компания намерена увеличить количество скважин с текущих 88 до 110 единиц.
«"Ачимгаз" намерен увеличить количество скважин до 110 к 2020 году, что позволит увеличить годовой объем добычи до более 8 млрд кубометров природного газа и около 4 млн тонн газового конденсата», — отмечает Wintershall.
Совокупный объем добычи компании достиг 30 млрд кубометров газа и более 13 млн тонн газового конденсата.
В 2017 году добыча газа составила 6,6 млрд кубометров, газового конденсата — 2,9 млн тонн. Компания работает с 88 скважин с декабря 2017 года. Общий объем бурения составил 46,995 тыс. метров.
Совместное предприятие было создано в июле 2003 года на паритетных началах для освоения первого опытного участка ачимовских залежей (участок 1А) Уренгойского месторождения.
Ачимовские отложения залегают на больших глубинах (около 4 тыс. метров) при аномально высоком пластовом давлении и отягощены тяжелыми парафинами, что существенно осложняет их разработку и освоение. По результатам геологоразведочных работ продуктивность ачимовских отложений подтверждена на обширной территории Надым-Пур-Тазовского региона. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений сосредоточены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.
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