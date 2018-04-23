Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

Российский рынок акций на вечерних торгах в понедельник торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля и снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Индекс Мосбиржи к 17.34 мск рос на 0,28%, до 2238,92 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1140,08 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» рос при этом на 48 копеек, до 61,88 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 75,68 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,57%, до 73,64 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русала" подскочили в цене на 16% на заявлении минфина США о возможности отмены санкций против компании.

ГДР En+ краткосрочно скорректировали большую часть падения понедельника и снижались в моменте на 4%, хотя с утра обновили исторический минимум, упав на 22%, до 272 рубля

К текущему моменту бумаги «Русала» дорожают на 16,21%, до 26,67 рубля, ГДР En+ падают на 14,18%.

США могут снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, сообщил в понедельник OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) в пояснениях к санкционным документам. Согласно пояснениям OFAC, стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены из санкционного списка путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению в этот список.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ . В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.

С момента введения санкций акции «Русала» падали в цене больше чем вдвое — до исторического минимума в 15,04 рубля (9 апреля).

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На таком негативном фоне до конца понедельника Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает продолжения снижения индекса Московской биржи, до уровня 2200 пунктов.