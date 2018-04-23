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«Ренессанс капитал»: ЦБ может начать интервенции при курсе доллара свыше 70 рублей
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«Ренессанс капитал»: ЦБ может начать интервенции при курсе доллара свыше 70 рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России может выйти на рынок с валютными интервенциями при чрезмерном ослаблении рубля — ниже 70 рубля за доллар, хотя само ослабление до такого уровня маловероятно. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Ренессанс капитала».
"Банк России, вероятно, останется приверженным режиму свободного плавания рубля
Однако он может, действительно, вмешаться на определенной стадии, чтобы предотвратить чрезмерную рыночную волатильность, которая вызывает риски финансовой стабильности (более значительные, чем волатильность последних недель). Мы ожидаем, ЦБ начнет валютные интервенции, если рубль покажет чрезмерную волатильность, то есть упадет значительно ниже 70 рублей за доллар. Хотя мы думаем, что рубль не ослабнет до такой степени", — говорится в обзоре.
По словам главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузьмина, сейчас ЦБ больше готов к интервенциям, чем в декабре 2014 года.
"16 декабря 2014 когда, рубль за два часа потерял четверть стоимости, была принципиальная позиция показать инвесторам, что ЦБ переходит к плавающему курсу рубля. Это первое. А второе — показать, что не будет никакого контроля движения капитала. Сейчас у инвесторов нет сомнений относительно контроля за капиталом и свободно плавающего курса. Поэтому теперь, если такая ситуация повторится, то готовность ЦБ к интервенциям для целей финансовой стабильности выше, чем четыре года назад", — объяснил он.
По прогнозу «Ренессанс капитала», курс доллара в течение 2018 года сохранится на уровне 60 рублей за доллар, прогноз на 2019 год — 62 рубля за доллар.
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