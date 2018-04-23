«Балтийский Лизинг» предлагает Iveco Daily на особых условиях

Клиенты «Балтийского Лизинга» могут приобрести итальянский автомобиль Iveco Daily с экономией до 317 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Также компания снижает размер минимального авансового платежа на эту машину с 10% до 5%. Срок лизингового договора по Iveco Daily может достигать 36 месяцев.

«Экономия в 317 тыс. рублей рассчитана путем сравнения суммы договора лизинга и минимального авансового платежа на автомобиль Iveco Daily 50C15V в версии цельнометаллического фургона стоимостью 2,571 млн рублей в соответствии со стандартными условиями финансирования (минимальный авансовый платеж 15%, или 385 650 рублей, срок лизинга 36 месяцев и аннуитетный график лизинговых платежей), которая составляет 3 млн 335 тыс. 526,54 рубля, с суммой договора лизинга по специальной совместной программе финансирования ООО «Балтийский лизинг» и ООО «Ивеко Руссия», (минимальный авансовый платеж 5%, или 128 550 рублей, срок лизинга 36 месяцев и аннуитетный график лизинговых платежей), которая составляет 3 млн 275 тыс. 259,59 рубля», — поясняется в справке «Балтийского Лизинга».

Условия спецпредложения актуальны во всех филиалах компании до 30 июня 2018 года.

Для получения финансирования достаточно представить анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.

Также компания предлагает клиентам авто в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, также ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике.