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Орский НПЗ Гуцериева в марте увеличил объем переработки нефти на 18,3% — до 450,6 тыс. тонн
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Орский НПЗ Гуцериева в марте увеличил объем переработки нефти на 18,3% — до 450,6 тыс. тонн 

Rambler News Service 1 час назад
Орский НПЗ («Орскнефтеоргсинтез», входит в группу компаний «Фортеинвест» семьи Гуцериевых) увеличил объем переработанного сырья в марте 2018 года на 18,3% или на 70 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 450,6 тыс. тонн, говорится в сообщении «Фортеинвеста».
«"Орскнефтеоргсинтез" в марте 2018 года увеличило объем переработанного сырья по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,3%. Прирост составил около 70 тыс. тонн. Общий объем переработки нефти за отчетный период равен 450,6 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
При этом в марте на 12% увеличился объем выпуска светлых нефтепродуктов. Выработка автобензинов выросла на 18% и составила 77,8 тыс. тонн. На 114% возросло производство бензина марки «Премиум-95»: итоговый показатель за март 2018 года — более 7 тыс. тонн, объем выпуска бензина марки «Регуляр-92» вырос на 8,7%. Также в марте 2018 года Орский НПЗ произвел более 167 тыс. тонн дизельного топлива, что на 7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Орскнефтеоргсинтез» ‒ нефтеперерабатывающее предприятие мощностью 6 млн тонн в год. Набор технологических процессов завода позволяет выпускать около 30 видов различной продукции. В их числе автобензины класса 4 и 5; реактивное топливо РТ; дизельное топливо летних и зимних видов класса 4 и 5; дорожные и строительные битумы; мазут топочный. В 2017 году объем переработки нефти составил 4,744 млн тонн.
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