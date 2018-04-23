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«Роснефть» в 2017 году сэкономила 9,1 млрд рублей за счет программы энергосбережения
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«Роснефть» в 2017 году сэкономила 9,1 млрд рублей за счет программы энергосбережения 

Rambler News Service 1 час назад
Объем топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), сэкономленных «Роснефтью» в рамках реализации программы энергосбережения в 2017 году, вырос на 7% по сравнению с 2016 годом и превысил в денежном выражении 9,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Данный объем эквивалентен добыче 800 тыс. тонн нефти и сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением 500 тыс. человек.
«Высокие результаты были получены благодаря включению в программу энергосбережения мероприятий по оптимизации режима работы технологических объектов, внедрению современного оборудования, а также энергоэффективных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, на которые пришлось около 95% экономии», — поясняет компания.
В частности, основными мероприятиями по энергосбережению в нефтедобыче в 2017 году стали повышение энергоэффективности добычи за счет более детальной проработки комплектации погружного оборудования, контроль рентабельности скважин, оптимизация характеристик насосного оборудования и реинжиниринг наземной инфраструктуры. В нефтепереработке была проведена автоматизация процессов горения, применены частотное регулирование насосных блоков и систем охлаждения, а также современные теплообменные аппараты.
В 2017 году была утверждена программа энергосбережения компании на 2018-2022 годы с планируемой экономией ТЭР в размере около 43 млрд рублей, в состав которой вошли 83 дочерних общества группы, включая активы «Башнефти». Компания также утвердила план действий по повышению энергоэффективности, внедрению и развитию системы энергетического менеджмента в «Роснефти» на 2018-2020 годы. План включает мероприятия по внедрению систем контроля энергоэффективности технологических объектов и установок, повышению квалификации персонала, организации закупки оборудования с учетом критериев энергоэффективности.
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