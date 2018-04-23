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Имущество владельца ТагАЗ пустят с молотка за долги
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Имущество владельца ТагАЗ пустят с молотка за долги 

Деловое сообщество 1 час назад
Владелец ТагАЗ, миллионер совсем недавно считался одним из удачливых российских предпринимателей. Теперь он входит в тройку крупнейший банкротов. Его долги исчисляются в миллиардах рублей, среди кредиторов ВТБ, Сбербанк, Росбанк и другие. Сегодня Ростовский арбитражный суд постановил продать за долги французскую виллу, принадлежавшую Парамонову. Разбирательство длилось больше двух лет, в 2016 году владельца ТагАЗ признали банкротом и начался процесс реализации его имущества. Сам бизнесмен давно обосновался во Франции, а год назад Верховный суд Версаля удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании его активов. Кредиторам достанутся версальская вилла бизнесмена, антикварная мебель, предметы искусства и автомобили.
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