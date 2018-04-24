Доходы и расходы Удмуртии в 2018 году увеличились более чем на 1 млрд рублей

ИЖЕВСК , 24 апреля. / ТАСС /. Доходы и расходы Удмуртии в 2018 году увеличены более чем на 1 млрд рублей, соответствующие поправки в закон о бюджете региона утвердили во вторник депутаты Госсовета УР сразу в двух чтениях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Доходы и расходы Удмуртии в 2018 году решено увеличить более чем на 1 млрд рублей. В целом после всех корректировок доходы бюджета Удмуртской Республики в 2018 году составили 69 млрд 396 млн рублей, расходы 69 млрд 113 млн рублей. Сохранен технический профицит в объеме 283 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.