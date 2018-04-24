Доходы и расходы Удмуртии в 2018 году увеличились более чем на 1 млрд рублей 

ИЖЕВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Доходы и расходы Удмуртии в 2018 году увеличены более чем на 1 млрд рублей, соответствующие поправки в закон о бюджете региона утвердили во вторник депутаты Госсовета УР сразу в двух чтениях, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Доходы и расходы Удмуртии в 2018 году решено увеличить более чем на 1 млрд рублей. В целом после всех корректировок доходы бюджета Удмуртской Республики в 2018 году составили 69 млрд 396 млн рублей, расходы 69 млрд 113 млн рублей. Сохранен технический профицит в объеме 283 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
Там отмечается, что доходная и расходная части бюджета увеличатся за счет целевых безвозмездных поступлений из бюджета Российской Федерации. Блок поправок, инициированных главой и правительством Удмуртии предполагает перераспределение средств между министерствами и ведомствами, а также внутри ведомств — для финансирования наиболее актуальных, социально значимых направлений и обеспечение софинансирования федеральных программ.