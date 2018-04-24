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Аппарат главы и правительства Удмуртии сократят на 30% в 2018 году
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Аппарат главы и правительства Удмуртии сократят на 30% в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИЖЕВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Аппарат администрации главы и правительства Удмуртской Республики до конца 2018 года сократят на 30%, сообщил глава региона Александр Бречалов во вторник, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году на расширенном заседании сессии Госсовета Удмуртии.
"До конца 2018 года будет разработан план, и начнется поэтапное его внедрение — нам необходимо сократить расходы на содержание аппарата правительства и главы на 30%", — сказал он. По его словам, в первую очередь сократят количество заместителей министров, начальников отделов и так далее.
Бречалов отметил, что сокращенных чиновников постараются трудоустроить. «Я дал задачу сформировать образовательный блок, чтобы человек мог получить новые компетенции», — сказал он.
Согласно данным материалов, представленных во время выступления главы республики, эффект от оптимизации численности государственных и муниципальных служащих в 2018 году в регионе составит более 23 млн рублей. Бречалов рассказал, что сейчас в республике насчитывается более 9 тыс. государственных и муниципальных служащих с содержанием более 14 млрд рублей в год.
По его словам, в республике уже провели мероприятия по сокращению численности государственных муниципальных служащих в прошлом году. «Число республиканских министерств и ведомств сокращено с 36 до 28, госслужащих стало меньше на 109 единиц, работников муниципалитетов — на 141 единицу, общая экономия бюджета от проведенных мероприятий составила 117 млн рублей», — сказал он.
Глава Удмуртии отметил, что сокращения не повлияли на качество работы.
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