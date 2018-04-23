Ещё
В «ФК Открытие» назвали сроки присоединения Бинбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «ФК Открытие» назвали сроки присоединения Бинбанка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бинбанк будет присоединен к "ФК Открытие" в 2018 году, а "Росгосстрах банк" — в первом полугодии 2019 года; еще одним элементом объединенного банка станут региональные офисы «Траста», сообщил в интервью РИА Новости руководитель блока, управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.
"Мы уже начали объединение сети региональных отделений банка «Открытие» и Бинбанка, который юридически присоединится к «Открытию» 1 января 2019 года. Еще одним элементом сети объединенного банка станут региональные офисы банка «Траст». Во второй половине текущего года на его базе будет сформирован банк непрофильных активов, одновременно с этим мы и присоединим его региональные подразделения к инфраструктуре банка «Открытие», — заявил он.
"Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного банка в первой половине 2019 года станет вхождение в нее региональных офисов «Росгосстрах банка», — добавил Пахомов.
Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить Бинбанк и «ФК Открытие» за исключением доли плохих активов. Также в объединенный банк после отчистки войдут хорошие активы "Рост банка" и банка «Траст».
РИА Новости: последние новости
США назвали условия для отмены санкций против "Русала" Otto Group закроет магазины Quelle и Otto в России "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Балтике, пишут СМИ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин83
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир105
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение237
Саргсян подал в отставку912
Кейт Миддлтон родила59
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение