Банк «Открытие» назвал сроки присоединения Бинбанка

В «ФК Открытие» назвали сроки присоединения Бинбанка

"Мы уже начали объединение сети региональных отделений банка "Открытие" и Бинбанка, который юридически присоединится к "Открытию" 1 января 2019 года. Еще одним элементом сети объединенного банка станут региональные офисы банка "Траст". Во второй половине текущего года на его базе будет сформирован банк непрофильных активов, одновременно с этим мы и присоединим его региональные подразделения к инфраструктуре банка "Открытие", — заявил он.

"Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного банка в первой половине 2019 года станет вхождение в нее региональных офисов "Росгосстрах банка", — добавил Пахомов.