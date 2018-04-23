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Чистая прибыль «Ренессанс капитала» в 2017 году выросла на 43% — до $15,6 млн
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Чистая прибыль «Ренессанс капитала» в 2017 году выросла на 43% — до $15,6 млн 

Rambler News Service 42 минуты назад
Чистая прибыль «Ренессанс капитала» от основного бизнеса выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 43% до $15,6 млн, говорится в сообщении банка.
«ИК «Ренессанс Капитал» объявил результаты деятельности по МСФО за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2017 г. За отчетный период чистая прибыль от основного бизнеса выросла на 43% и составила 15,6 млн долларов США», — сообщили в финансовой организации.
Отмечается, что в 2017 году операционный доход компании вырос на 8% до $145 млн «за счет роста активности на ключевых рынках присутствия „Ренессанс Капитала“».
«Главным образом, рост операционных доходов обеспечен высокими показателями направления по работе с производными инструментами — выручка подразделения за отчетный период увеличилась более чем в два раза. Существенный вклад в рост выручки компании также внесли направления по работе с долговыми инструментами, валютами и сырьевыми товарами (FICC) (рост выручки на 78% к 2016 г.), обыкновенными акциями (рост на 21%) и инвестиционно-банковского обслуживания (рост на 43% к 2016 г.), где основным фактором роста стала работа на рынках долгового капитала», — сказано в сообщении банка.
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