Ещё
«ФК Открытие» снизил доходность «Смарт счета»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ФК Открытие» снизил доходность «Смарт счета» 

Банки.ру 45 минут назад
Банк «ФК Открытие» снизил доходность «Смарт счета» на 1 процентный пункт. Держателям «Смарт карты» предоставляется возможность открытия «Смарт счета» с начислением процентов на среднемесячный остаток.
После снижения ставок на 1 п. п. на средний остаток до 29 999,99 рублей начисляется 6% годовых, для остатка от 30 тыс. до 499 999,99 рублей действует ставка 4% годовых и для суммы свыше 500 тыс. рублей — 2% годовых. В случае расторжения договора о карте по счету устанавливается ставка 3% годовых.
«Максимальную доходность можно получить при хранении на счете суммы до 30 тысяч рублей. Для тех, кто планирует хранить больше, доходность будет весьма скромная», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
По карте начисляется кэшбэк за покупки в размере 1—1,5% в зависимости от оборота по карте, но не более 5 тыс. рублей.
Счет можно открыть только в подразделениях банка.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Минфин США назвал условия для снятия санкций с «Русала» Yota снизит цены на роуминг в Крыму ВТБ повысил уровень катастрофоустойчивости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин34
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир79
Саргсян подал в отставку673
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение215
Скрипалей могли отравить веществом из США74
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение