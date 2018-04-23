«ФК Открытие» снизил доходность «Смарт счета»

Банк «ФК Открытие» снизил доходность «Смарт счета» на 1 процентный пункт. Держателям «Смарт карты» предоставляется возможность открытия «Смарт счета» с начислением процентов на среднемесячный остаток.

После снижения ставок на 1 п. п. на средний остаток до 29 999,99 рублей начисляется 6% годовых, для остатка от 30 тыс. до 499 999,99 рублей действует ставка 4% годовых и для суммы свыше 500 тыс. рублей — 2% годовых. В случае расторжения договора о карте по счету устанавливается ставка 3% годовых.

Екатерина Марцукова. «Максимальную доходность можно получить при хранении на счете суммы до 30 тысяч рублей. Для тех, кто планирует хранить больше, доходность будет весьма скромная», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

По карте начисляется кэшбэк за покупки в размере 1—1,5% в зависимости от оборота по карте, но не более 5 тыс. рублей.

Счет можно открыть только в подразделениях банка.

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