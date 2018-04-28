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Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в 2017 году составила 4,9 млрд рублей против убытка годом ранее
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Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в 2017 году составила 4,9 млрд рублей против убытка годом ранее
Rambler News Service
36 минут назад
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Прайм
Чистая прибыль
энергетической компании ТГК-2
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила в 2017 году 4,938 млрд рублей против чистого убытка в размере 443,063 млн рублей годом ранее, говорится в финансовом отчете компании.
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