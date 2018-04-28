Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в 2017 году составила 4,9 млрд рублей против убытка годом ранее 

Rambler News Service: последние новости

Bloomberg сообщил о планах Дерипаски сохранить контроль в «Русале»

Fortum ожидает одобрения сделки по покупке Uniper регуляторами России и ЕС в середине года

Во время ЧМ «Почта России» будет принимать посылки в города-организаторы только в открытом виде