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Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в 2017 году составила 4,9 млрд рублей против убытка годом ранее
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Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в 2017 году составила 4,9 млрд рублей против убытка годом ранее 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль энергетической компании ТГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила в 2017 году 4,938 млрд рублей против чистого убытка в размере 443,063 млн рублей годом ранее, говорится в финансовом отчете компании.
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