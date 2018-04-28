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Чистая прибыль Sakhalin Energy по МСФО в 2017 году выросла в 1,5 раза — до 87,7 млрд рублей
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Чистая прибыль Sakhalin Energy по МСФО в 2017 году выросла в 1,5 раза — до 87,7 млрд рублей 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль Sakhalin Energy, оператора проекта «Сахалин-2», по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в 2017 году на на 52,1% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 87,692 млрд рублей, следует из отчета «Газпрома» по МСФО.
Выручка компании за период возросла на 3,3% и составила 314,932 млрд рублей.
При этом прибыль «Газпрома» от участия в проекте составила 43,846 млрд рублей.
Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2», первого в РФ проекта по производству СПГ. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта: «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
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