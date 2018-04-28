Чистая прибыль РБК сократилась почти в 4 раза в 2017 году

Чистая прибыль медиахолдинга РБК составила 527 млн рублей против 2,1 млрд рублей годом ранее, указано в консолидированной отчетности РБК по МСФО. Снижение чистой прибыли обусловлено сокращением прибыли от курсовых разниц с 2,9 млрд рублей в 2016 году до 774 млн рублей в 2017 году, следует из отчетности медиахолдинга.

Выручка РБК за отчетный период выросла с 5,58 млрд рублей до 5,92 млрд рублей, операционная прибыль выросла с 471 млн рублей до 654 млн рублей.

«За 2017 год мы почти на 25% снизили краткосрочную долговую нагрузку, погасив и реструктуризировав ряд займов», — сообщил генеральный директор РБК Николай Молибог , слова которого приводит пресс-служба РБК. EBITDA по итогам 2017 года выросла на 20% и превысила 1,05 млрд рублей, операционная прибыль составила 654 млн, что на 39% больше показателя 2016 года, отметил Молибог.

За 2017 год РБК перечислил кредиторам $5 млн в качестве погашения долгосрочных обязательств и $5 млн в виде краткосрочных, следует из отчетности медиахолдинга.