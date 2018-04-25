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Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО сократилась в I квартале на 39,3% — до 43,1 млрд рублей
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Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО сократилась в I квартале на 39,3% — до 43,1 млрд рублей 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль «Новатэка» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) снизилась в январе-марте 2018 года на 39,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 43,121 млрд рублей, сообщает компания.
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