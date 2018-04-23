Чистая прибыль «Фортума» по МСФО выросла в 2017 году на 15,5% — до 13,5 млрд рублей

Чистая прибыль энергетической компании «Фортум» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2017 году на 15,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 13,54 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании возросла за отчетный период на 10,2% и составила 72,879 млрд рублей. Операционная прибыль составила 20,985 млрд рублей, увеличившись на 25,2%.

Прибыль до налогообложения составила по итогам года 17,366 млрд рублей против 15,062 млрд рублей годом ранее (рост на 15,3%).