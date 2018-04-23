Чистая прибыль энергетической компании «Фортум» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2017 году на 15,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 13,54 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании возросла за отчетный период на 10,2% и составила 72,879 млрд рублей. Операционная прибыль составила 20,985 млрд рублей, увеличившись на 25,2%.
Прибыль до налогообложения составила по итогам года 17,366 млрд рублей против 15,062 млрд рублей годом ранее (рост на 15,3%).
«Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum. Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В структуре «Фортума» восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 1 января 2018 года составляет 4,83 ГВт, по тепловой энергии — 10,095 Гкал/ч. Компания также завершила инвестиционный проект по строительству ветряной электростанции мощностью 35 МВт в Ульяновской области.