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Чистая прибыль «Фортума» по МСФО выросла в 2017 году на 15,5% — до 13,5 млрд рублей
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Чистая прибыль «Фортума» по МСФО выросла в 2017 году на 15,5% — до 13,5 млрд рублей 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль энергетической компании «Фортум» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2017 году на 15,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 13,54 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании возросла за отчетный период на 10,2% и составила 72,879 млрд рублей. Операционная прибыль составила 20,985 млрд рублей, увеличившись на 25,2%.
Прибыль до налогообложения составила по итогам года 17,366 млрд рублей против 15,062 млрд рублей годом ранее (рост на 15,3%).
«Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum. Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В структуре «Фортума» восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 1 января 2018 года составляет 4,83 ГВт, по тепловой энергии — 10,095 Гкал/ч. Компания также завершила инвестиционный проект по строительству ветряной электростанции мощностью 35 МВт в Ульяновской области.
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