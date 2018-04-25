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Чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО в 2017 г выросла вдвое
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Чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО в 2017 г выросла вдвое 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО за 2017 год выросла вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 4,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.
"Чистая прибыль банка за 2017 год, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составила 4,2 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года в два раза. Размер активов банка увеличился до 496,3 миллиарда рублей по сравнению с 382,2 миллиарда рублей на конец 2016 года", — говорится в сообщении.
Капитал банка по итогам года составил 76,8 миллиарда рублей против 63,3 миллиарда рублей на конец предыдущего года. Чистые процентные доходы выросли за год на 26%, до 18,4 миллиарда рублей, а чистые комиссионные доходы остались на уровне 6,2 миллиарда рублей. Рентабельность активов банка выросла более чем в 1,5 раза.
Банка «Уралсиб» предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах.
По данным БИР-Аналитик, по величине активов на 1 марта банк занимает 21 место в банковской системе РФ.
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