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Бинбанк ожидает получить прибыль по МСФО за 2018 год
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Бинбанк ожидает получить прибыль по МСФО за 2018 год 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Реальное время
Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год. По итогам года банк ожидает получить прибыль по МСФО.
«Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования», — говорится в сообщении финансовой организации.
Бинбанк уточняет, что будет наращивать кредитный портфель по всем ключевым направлениям, предоставляя финансирование крупным высококлассным заемщикам из ключевых секторов экономики, малому и среднему бизнесу, а также частным клиентам. В розничном сегменте банк планирует активно развивать ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты.
В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были российские бизнесмены Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.
В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение присоединить Бинбанк к санируемой группе «ФК Открытие». Как пояснил RNS глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов, объединение пройдет в срок от 9 до 12 месяцев.
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