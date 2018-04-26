Бинбанк ожидает получить прибыль по МСФО за 2018 год

Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год. По итогам года банк ожидает получить прибыль по МСФО.

«Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования», — говорится в сообщении финансовой организации.

Бинбанк уточняет, что будет наращивать кредитный портфель по всем ключевым направлениям, предоставляя финансирование крупным высококлассным заемщикам из ключевых секторов экономики, малому и среднему бизнесу, а также частным клиентам. В розничном сегменте банк планирует активно развивать ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты.

Михаил Гуцериев. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были российские бизнесмены Микаил Шишханов