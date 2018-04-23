«Транснефть», «Роснефть и „Сумма“ в словесной баталии за НМТП

В пресс-службе «Роснефти» и вовсе сообщили, что «не ведут и не собираются вести никаких переговоров с лицами, находящимися под следствием».

"Сумма" и «Транснефть» в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.) Группа «Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своего пакета акций в порту. Однако ход сделки прервал в конце марта неожиданный арест совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.

"Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%, Росимуществу принадлежат 20% акций порта, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.

Рассказ «Транснефти»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе представитель «Суммы» предложил госкомпании закрыть сделку.

"Наша позиция по сделке не поменялась. У нас по-прежнему есть интерес к заключению данной сделки, если обстоятельства станут более прозрачными", — сказал Демин. Он напомнил, что после ареста «Транснефть» приостановила закрытие сделки.

"Но на прошлой неделе нам позвонил представитель «Суммы» и предложил закрыть сделку. В том числе, он предлагал дисконты к сделке, а как дополнительный аргумент сообщил тот факт, что на пакет появился еще один претендент — компания «Роснефть», — сказал Демин.

По его словам, от данного предложения «Транснефть» отказалась, так как ей неизвестно, насколько о нем осведомлены собственники и существуют ли у представителя полномочия заключить эту сделку без нежелательных последствий.

"Мы не считаем нужным скрывать, что такой разговор состоялся. Возможно, это может помочь, в том числе, следствию. Кроме того, мы не считаем что «Роснефть» действительно хочет купить эти акции. Хотя в эмоциональном заявлении «Роснефти» нас удивило, что они осведомлены о цене покупки", — сказал Демин.

Опровержение «Суммы»

В группе «Сумма» официально опровергли слова представителя «Транснефти».

"В последние несколько недель «Сумма» не выходила ни к кому с предложением по сделке с принадлежащим ей пакетом НМТП", — сказал РИА Новости представитель «Суммы».

Опровержение «Роснефти»

Днем в понедельник на сайте «Роснефти» появилось заявление о том, что ряд российских СМИ запросил пресс-службу компании, действительно ли она ведет переговоры о покупке доли НМТП, принадлежащей «Сумме». В «Роснефти» появление такой информации назвали слухами, не заслуживающими доверия. По мнению «Роснефти» эта информация — попытка организовать кампанию по дезинформации участников рынка и общественности.

"Транснефть", насколько известно, собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении. Считаем, что «Транснефть» должна решать свои проблемы сама, но мы можем оказать ей помощь, если коллеги об этом попросят", — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Роснефти» подчеркнули, что не ведут и не собираются вести никаких переговоров с лицами, находящимися под следствием, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов своих акционеров.