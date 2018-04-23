Самарская «Стройнефть» лишилась контракта в 2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта «Уфа»

Напомним, ранее «Стройнефть» была признана победителем конкурса. В компании были готовы выполнить работы за 2,07 млрд рублей.

Однако комиссия по контролю в сфере закупок ФАС России признала АО «Международный аэропорт Уфа» и минэкономразвития Башкирии нарушившими ФЗ о контрактной системе. Аэропорту и министерству выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

С жалобой на результаты конкурса в ФАС обратилась калининградская компания «Янтарьсервисбалтик». Компания предложила наименьшую стоимость контракта — 1,78 млрд руб., но ее заявка была отклонена как несоответствующая. «Янтарьсервисбалтик» в своей жалобе указала, что ее заявка была отклонена неправомерно, равно как неправомерно был определен и победитель тендера.

Довод о необоснованном отклонении заявки калининградской компании ФАС не поддержала, но нашла нарушения в заявке «Стройнефти»: самарский участник приложил к ней неполный пакет сведений о ранее выполненном контракте на строительство терминала аэропорта в Саранске . К заявке был прикреплен договор на выполнение работ стоимостью 149 млн руб. и допсоглашения, предусматривавшие увеличение стоимости работ до 487 млн руб., но без приложений. ФАС признала, что так как приложения к договору являются его неотъемлемой частью, заявка участника была неполной, «что свидетельствует о неподтверждении наличия опыта выполнения работ».

В аэропорту Уфы сообщили, что проведут повторное рассмотрение заявок и учтут замечания ФАС в полном объеме.