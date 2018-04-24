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Показатели по факторингу в Воронеже выросли
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Показатели по факторингу в Воронеже выросли 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По итогам первого квартала 2018 года портфель ВТБ Факторинг в Воронеже вырос на 78% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В январе-марте было профинансировано более 2000 поставок на общую сумму около 2 млрд рублей.
«Первый квартал текущего года позволяет нам с оптимизмом смотреть на перспективы факторинга в нашем регионе. Мы продолжаем вовлекать в периметр факторингового финансирования не только торговые, но и производственные компании области. Отмечу растущую востребованность факторинга среди руководителей воронежских компаний-заказчиков в качестве недолгового инструмента финансирования поставщиков. С их помощью можно удлинить отсрочку платежа за принятые поставки и сократить затраты на закупки», — комментирует Анна Юрьева, руководитель по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в Воронеже.
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 Ещё 5 источников 
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