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Сотни специалистов участвуют в Форуме нефти в Баку
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Сотни специалистов участвуют в Форуме нефти в Баку 

Мир24 41 минуту назад
О торговле, логистике и нефтепереработке говорят в понедельник в Баку на международном форуме нефти, сообщает телеканал «МИР 24».
На него съехались несколько сотен специалистов и руководителей государственных организаций и транснациональных компаний. Они обсудят крупнейшие проекты в нефтегазовой отрасли. Форум продлится до 26 апреля.
В заключительный день работы его участники посетят отраслевые предприятия, в том числе нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Сегодня же стало известно, что суммарный объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), на 1 апреля 2018 года составил 256 млн тонн, сообщил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде. По его словам, как передает «Интерфакс», до 2050 года инвестиции в разработку АЧГ составят $43 млрд, а с 2017 по 2049 годы в общей сложности на объекте планируется добыть более 500 млн тонн нефт.
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