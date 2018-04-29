Названы сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»

Вторую технологическую линию предприятия по производству сниженного природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" в поселке Сабетта ( Ямало-Ненецкого автономного округа ) планируется запустить в сентября, а третью линию — в декабре 2018 — январе 2019 года. Такие сроки назвал глава и совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон . Пусконаладочные работы начнутся в конце года.

Производительность трех линий будет выше 16,5 миллиона тонн СПГ в год, считает он.

Уже принято инвестиционное решение о строительстве четвертой технологической линии. Ориентировочные сроки ее ввода — конец 2019 — начало 2020 годов, передает его слова РИА Новости

Максим Орешкин. Поставки газа с "Ямал СПГ" планируются и в Японию . В последние годы доля российского газа в общем объеме поставок на рынок Японии находится на уровне не ниже восьми процентов от их общего объема. И сейчас наблюдается рост. В январе 2018 года Россия поставила на рынок Японии около 667 898 тонн СПГ, заняв пятую строчку среди основных экспортеров СПГ в эту страну, назвал такие цифры глава Минэкономразвития

"Развитие производства СПГ на Ямале нацелено, прежде всего, на азиатские рынки", — отметил Максим Орешкин. В финансировании проекта принял участие японский банк международного сотрудничества. Кроме того, японские компании "Джей-Джи-Си" и "Тиёда" являются подрядчиками проекта, напомнил министр.

Объем азиатского рынка СПГ к 2030 году составит 335 миллионов тонн в год.