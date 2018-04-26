Газовая атака: смогут ли американские производители вытеснить российский газ

Мировая газовая индустрия переживает масштабные изменения — удешевление и распространение технологии сжижения природного газа приводят к лавинообразному росту объемов производства и торговли СПГ, в результате региональные газовые рынки, которые до этого существовали обособленно, стали связаны друг с другом. Если раньше события на газовых рынках в США и Азии мало волновали европейских потребителей, которые в значительной степени зависят от российского газа, то сегодня картина поменялась. Так, в июле 2017 года американский президент Дональд Трамп на встрече с руководителями 12 восточноевропейских стран активно продвигал идею поставки американского СПГ в Европу. Учитывая катастрофическое ухудшение отношений между Москвой и Западом, тема замены российского газа на американский неминуемо будет присутствовать в политической повестке дня.

«Сланцевая революция» и рост мощностей по сжижению газа в США, а также желание некоторых европейских государств диверсифицировать портфель своих поставщиков не пройдут для Газпрома совсем бесследно — перспектива роста поставок СПГ в Европу довольно реальна, а цены на газ в Европе и Азии, скорее всего, будут снижаться относительно текущего уровня. Однако постепенно рост спроса на газ в Азии (и прежде всего — в Китае ) абсорбирует избыток предложения, и после 2020-2022 годов переизбыток СПГ на рынке может смениться дефицитом. Кроме того, у «Газпрома» — довольно низкие издержки по добыче и доставке газа в Европу — это значит, что при желании компания сможет защитить свою долю рынка, которая в 2017 году достигла рекордных 35%. Но для этого в ближайшие два-три года Газпрому, вероятно, придется идти на некоторые уступки своим европейским покупателям.

Новые правила игры

Сланцевая революция в США поменяла правила игры не только на рынке нефти, но и на рынке газа. Еще 15 лет назад считалось, что США придётся импортировать большие объёмы газа, чтобы обеспечить собственное потребление — ставку на это сделала компания Cheniere Energy, которая начала строить терминалы по приему СПГ. Однако неожиданно высокий рост добычи сланцевого газа в середине нулевых поставил крест на планах компании. Тогда Чариф Соуки, харизматичный бизнесмен египетского происхождения, стоявший у истоков Cheniere Energy, принял смелое решение развернуть вектор развития компании на 180 градусов и превратить терминалы по регазификации газа в терминалы по сжижению — для того, чтобы не закупать, а наоборот, экспортировать СПГ. Идея сработала — в феврале 2016 года с первой очереди терминала Sabine Pass в Луизиане была отгружена первая партия СПГ, а к настоящему моменту в США функционируют уже четыре очереди Sabine Pass общей мощностью около 25 млрд кубометров газа в год.

И это только начало. Если учитывать все американские терминалы, строительство которых уже началось, к концу 2019 года общие мощности США по сжижению составят около 100 млрд куб. м. газа в год. Для сравнения — экспорт газа из России в Европу в 2017 году превысил 190 млрд кубометров. В результате США окажется в лиге трех крупнейших стран-производителей СПГ, вместе с Катаром и Австралией

Слишком много газа

Рост мощностей по сжижению газа наблюдается не только в США. Австралия в 2017 году экспортировала около 70 млрд кубометров СПГ, и к концу 2019 также должна приблизиться к заветной цифре в 100 млрд кубометров. Россия также внесла свой вклад в увеличение глобальных мощностей по сжижению: Ямал СПГ, который был запущен в декабре прошлого года и в ближайшее время должен заработать на полную мощность, будет в общей сложности производить более 20 млрд кубометров газа в год. В целом, по оценке Fitch Ratings , доступные глобальные мощности по сжижению могут вырасти с 400 млрд кубометров в год в 2017 до 500-525 млрд кубометров к концу 2019 года.

При этом глобальный рост спроса на сжиженный газ, скорее всего, в ближайшие два года будет отставать от роста предложения. В 2017 году спрос на СПГ вырос примерно на 40 млрд кубометров, или почти на 12% год к году. Однако закладывать такие же темпы роста и на ближайшие два-три года было бы слишком оптимистично — в базовом сценарии мы исходим из того, что рост составит около 7-8%, что соответствует средним темпам роста за последние 10 лет. В результате, к концу 2019 года на рынке может образоваться некоторый избыток предложения: по оценкам Fitch Ratings, он составит 25-50 млрд кубометров в зависимости от динамики спроса на газ в Китае и других странах.

Азиатский рынок является более премиальным, и незаконтрактованные партии «лишнего» газа пойдут в Европу по остаточному принципу. При этом сценарии цены на газ на континенте могут упасть. Мы ожидаем, что в ближайшие два-три года они не превысят $200 за 1000 кубометров: такова минимальная цена, при которой поставки американского СПГ в Европу имеют экономический смысл. Кроме того, рост объёмов торговли сжиженным газом будет приводить к постепенному уменьшению ценовых дифференциалов — цены на газ в Европе, Азии и США будут сближаться.

Как долго продлится ситуация «затоваривания», во многом зависит от спроса на СПГ в Китае: Пекин рассчитывает постепенно перевести электрогенерацию с угля на газ ради улучшения экологической обстановки. В 2017 году, например, потребление газа в Китае выросло примерно на 30 млрд кубометров (около 14% в годовом исчислении). Если рост продолжится такими же темпами, то после 2020-2022 года на рынке СПГ, напротив, может возникнуть дефицит. Впрочем, часть растущего спроса Китай удовлетворит за счет роста собственной добычи и импорта трубопроводного газа из Средней Азии, а в скором времени — и России. Еще одно неизвестное в уравнении спроса и предложения — возможность запуска японских атомных электростанций, большая часть из которых простаивает после катастрофы на Фукусиме.

Чашка кофе и «утопленные» издержки

На последнем дне инвестора в Лондоне и Нью-Йорке , сотрудники «Газпрома» метафорично сравнили поставки американского СПГ в Европу в несколькими каплями кофе, которые вряд ли придадут европейскому потребителю бодрости с утра — в отличие от полноценной чашки с горячим напитком, которая олицетворяла газпромовский газ. Действительно, в 2017 году поставки американского СПГ в основном пошли в Азию и Латинскую Америку, где цены в моменте были выше. Однако можно поспорить с тезисом, что поставки американского СПГ в Европу экономически нецелесообразны.

Долгосрочные контракты компании Cheniere Energy с трейдерами и покупателями газа структурированы следующим образом. В соответствии с долгосрочными контрактами на 20 лет покупатель платит фиксированную сумму — как правило, около $3 за 1000 куб. футов за резервирование сжижающих мощностей. Этот платеж безусловный и не зависит от объёмов выбранного газа. Дополнительно покупатель платит компании собственно за отобранный для сжижения газ из расчета цена Henry Hub плюс 15% (около $3,5 за 1000 куб. футов, если исходить из того, что цена на газ в США останется примерно на текущем уровне). Далее трейдеру нужно перевезти сжиженный газ через Атлантику и заработать на этом некоторую маржу (в целом — около $1,5 за 1000 куб. футов). СПГ затем нужно регазифицировать (не более 0.5 долл.). Если сложить все эти цифры — получим $8,5 за 1000 куб. ф., или около $300 за 1000 кубометров. Цена в Европе сегодня — $250 за 1000 кубометров. На первый взгляд, кажется, что экспорт газа в Европу действительно невыгоден.

Однако не все так просто. При принятии решения о том, везти газ в Европу или нет, трейдер не будет принимать во внимание безусловный платеж ($3) — который в экономической теории принято называть «утопленными» издержками (sunk cost). И значительная часть «лишних» объёмов газа может вполне оказаться в Европе — если цена на континенте не упадет ниже $200 за 1000 кубометров.

Для «Газпрома» происходящие изменения — это своего рода испытание, но не угроза. Ожидаемый профицит на рынке не идет ни в какое сравнение с ежегодным объёмом экспорта газпромовского газа в Европу — в 2017 году он превысил 190 млрд кубометров.

Вероятное снижение цен на газ в Европе также не критично — в 2016-2017 году средние цены, по которым «Газпром» экспортировал газ в Европу, уже падали ниже $200. Переменные издержки «Газпрома» по добыче и поставки газа в Европу составляют около $100-120 за 1000 кубометров: это существенно меньше, чем у американского СПГ в $200 за 1000 кубометров. Это значит, что «Газпром» легко сможет отстоять свою долю рынка, если будет идти на уступки европейским покупателям газа.

Впрочем, Газпром уже идет на уступки. Если раньше большая часть поставок была привязана к нефтяным котировкам, то сегодня только треть привязана непосредственно к нефти, а остальные две трети — к спотовым котировкам. И это результат адаптации «Газпрома» к новым реалиям на рынке ценообразования. При продолжении этой политики доля «Газпрома» в Европе может даже несколько вырасти, учитывая вероятное падение собственной добычи в Европе.

«Газпром» и санкции

В современных геополитических реалиях возможно почти все, но все же санкции против «Газпрома», тем более подобные тем, которые поставили «Русал» на грань банкротства, маловероятны. В Вашингтоне прекрасно понимают, что Европа зависит от поставок газа из России, а перебои с поставками приведут к хаосу. Тем не менее, санкции и ухудшение отношений между Россией и Западом не пройдут для «Газпрома» бесследно. Во-первых, не до конца понятна судьба Северного потока-2, и чем ниже уровень политических отношений, тем ниже вероятность того, что он в итоге будет построен в срок.

Во-вторых, усиление санкционного давления в целом приводит к переоценке инвестиционных рисков, связанных с Россией — это значит, что «Газпрому», который в большей степени, чем другие российские компании, полагается на рынок евробондов, станет сложнее и дороже занимать деньги на Западе. Учитывая очень масштабную программу капитальных вложений, а также необходимость возвращать ранее взятые кредиты на сумму около $20 млрд в 2018-2019 годы, «Газпрому» может понадобиться рефинансировать часть кредитного портфеля за счет российской банковской системы (читай, госбанки), или через другие механизмы господдержки, если рынок еврооблигаций станет недоступен.