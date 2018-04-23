«Пьют даже в самые тяжелые времена». Татарстан взял курс на пиво

Хороший замах

Инвестиции в проект создание пивного завода под названием «Белый Кремль» в самом «Татспиртпроме» (крупнейший производитель водки в России , контролируется правительством региона) оценили в 5,6 млрд рублей. При этом 76,4% от этой суммы — привлеченные кредитные средства от Сбербанка . Все остальное — собственные средства компании. Кредит рассчитан на десять лет, срок окупаемости проекта семь лет. Бюджет Татарстана в виде акциза ежегодно будет дополнительно поступать порядка 2 млрд рублей.

Завод будет построен за год в индустриальном парке «Чистополь» на площади 153 тыс. кв. метров. Проектная мощность составит 10 млн декалитров в год. При этом будет предусмотрена возможность расширения производства. Открытие завода запланировано на июнь 2018 года.

«Татспиртпром» в ходе реализации проекта намерен занять 30% пивного рынка Республики Татарстан, а также же 5% в регионах целевых федеральных округов — ЦФО, ПФО и УрФО. Каналы распространения продукции — прежде всего, собственная сеть магазинов «Арыш Мае». С другими сетями ведутся переговоры.

Ближайшими конкурентами, имеющими сопоставимые объемы выпуска продукции, в регионе могут быть казанский филиал турецкой компании EFES и компания «Булгарпиво» из Набережных Челнов. Ключевым рынком сбыта для второй является Татарстан и ряд смежных регионов. EFES производит такие известные марки, как «Старый Мельник», «Белый Медведь», «Gold mine Beer», «Жигулевское», и ориентируется на федеральный рынок. Завод «Эфес Казань» производит около 3 млн гекталитров в год. Это около 3–4% от всего российского рынка пива. Выручка «Эфес Казань » за 2016 год (данные за прошлый год пока не опубликованы) составила 1,784 млрд рублей, валовая прибыль — 432,5 млн рублей. В ОАО «Булгарпиво» выручка в 2016 году достигла 1,824 млрд рублей, валовая прибыль — почти 690 млн рублей.

Потребители — патриоты

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз находит планы «Татспиртпрома» вполне оправданными. По его мнению, в компании работает толковая команда, которая уже за несколько лет превратила регионального игрока в федерального и стала из лидеров рынка ликероводочных напитков в России.

Дробиз говорит, что подобная диверсификация пойдет «Татспиртпрому» на пользу. В Татарстане новый бренд может претендовать на долю рынка, даже превышающую 30%. Залогом этому будут развития собственная торговая сеть — более 1,1 тыс. магазинов «Арыш Мае» и полная поддержка правительства республики.

Появление новых брендов на российском пивном рынке вписывается в тренд, наблюдаемый за последние десять лет, говорит эксперт. Если в 2007 году пять западных пивных компаний (с локализацией производств в России) контролировали около 92% рынка, то сегодня их доля уменьшилась до 70%. За те же десять лет рынок пива упал на 35%. Но, в основном, за счет западных компаний. Российское же производство пива выросло в три раза. И эта тенденция продолжается. Дробиз связывает этот процесс с тем, что западные маркетологи не справились со своей работой. Переход на российские бренды пива — это одна из разновидностей набирающего обороты патриотизма. В данном случае, потребительский патриотизм может помочь и «Татспиртпрому», резюмировал эксперт.

Если б было море пива…

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев говорит, что планы «Татспиртпрома» вполне реалистичны, но их выполнение будет зависеть от намеченных сроков реализации и от размера дополнительных инвестиций. «Многое также будет зависеть и от общеэкономической ситуации в стране. Конечно, пиво — этот тот напиток, который пьют даже в самые тяжелые времена — еще ни один кризис не смог заставить отказаться от употребления этого пенного напитка. Но вот на объемах потребления и, как следствие — операционных и финансовых показателях завода, это может сказаться самым непосредственным образом. Чем выше доходы населения, тем быстрее и больше будет зарабатывать и строящееся предприятие. И наоборот — при ухудшении ситуации, сроки выхода на окупаемость и захват означенной доли рынка, могут заметно увеличиться», –комментирует эксперт.

«Если говорить о выходе на положительную рентабельность, то ситуация здесь такая же — при оптимистичном развитии событий, если доходы населения начнут расти, а экономика страны достаточно динамично восстанавливаться, семь лет — вполне реальный срок. В случае негативного сценария, сроки окупаемости могут заметно вырасти», — констатирует аналитик. Фото: pixabay.com