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Донорская конференция по Сирии в Брюсселе собрала 7,8 миллирда долларов
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Донорская конференция по Сирии в Брюсселе собрала 7,8 миллирда долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Вторая международная донорская конференция по Сирии собрала на оказание гуманитарной помощи этой стране и региону 4,4 миллиарда долларов на 2018 год, на следующий год обещанные средства составят еще 3,4 миллиарда, сообщил в среду на заключительной сессии конференции еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.
В Брюсселе в среду прошел второй, «министерский» день конференции, основной темой которого стали перспективы возобновления женевского процесса.
"Рад объявить, что общая сумма обещанных делегациями средств составила 4,4 миллиарда долларов только на этот год. Кроме того, на следующий год и далее обещанные средства составили 3,4 миллиарда долларов. ЕС пообещал в общей сложности почти 6 миллиардов долларов до 2019 года, то есть три четверти от общей суммы", — сказал он.
В прошлом году организаторам этого форума удалось собрать 6 миллиардов долларов. В этом году ЕС ожидал такую же сумму.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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