Группа «Сумма» опровергла интерес «Роснефти» к покупке доли в НМТП

«Это неправда», — сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя информацию об интересе «Роснефти» , опубликованную в Telegram-канале «Незыгарь».

При этом официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил RNS, что в компании знают об интересе «Роснефти» к покупке доли группы «Сумма» в НМТП.

«К нам, действительно, было обращение со стороны уполномоченного представителя группы «Сумма», и нам было предложено заключить сделку. При этом была озвучена возможность пересмотра условия заключения сделки. В качестве аргумента было сказано, что на них выходил другой покупатель в лице «Роснефти». Мы по-прежнему считаем, что в нынешних обстоятельствах заключать сделку неправильно, тем более на более выгодных условиях. Мы были согласны на те условия, они всех устраивали, и сделка была на завершающей стадии», — сказал Демин.

В «Роснефти» опровергли информацию о переговорах с «Суммой».

«Мы обычно не комментируем провокации пресс-службы «Транснефти», но в данном случае считаем необходимым внести полную ясность. Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнёрами «Транснефти», не ведём и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров. «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у «Суммы» актив по цене в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении. Считаем, что «Транснефть» должна решать свои проблемы сама, но мы можем оказать ей помощь, если коллеги об этом попросят», — сообщили в пресс-службе «Роснефти».