Ещё
Группа «Сумма» опровергла интерес «Роснефти» к покупке доли в НМТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа «Сумма» опровергла интерес «Роснефти» к покупке доли в НМТП 

Rambler News Service 1 час назад
«Это неправда», — сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя информацию об интересе «Роснефти», опубликованную в Telegram-канале «Незыгарь».
При этом официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил RNS, что в компании знают об интересе «Роснефти» к покупке доли группы «Сумма» в НМТП.
«К нам, действительно, было обращение со стороны уполномоченного представителя группы «Сумма», и нам было предложено заключить сделку. При этом была озвучена возможность пересмотра условия заключения сделки. В качестве аргумента было сказано, что на них выходил другой покупатель в лице «Роснефти». Мы по-прежнему считаем, что в нынешних обстоятельствах заключать сделку неправильно, тем более на более выгодных условиях. Мы были согласны на те условия, они всех устраивали, и сделка была на завершающей стадии», — сказал Демин.
В «Роснефти» опровергли информацию о переговорах с «Суммой».
«Мы обычно не комментируем провокации пресс-службы «Транснефти», но в данном случае считаем необходимым внести полную ясность. Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнёрами «Транснефти», не ведём и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров. «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у «Суммы» актив по цене в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении. Считаем, что «Транснефть» должна решать свои проблемы сама, но мы можем оказать ей помощь, если коллеги об этом попросят», — сообщили в пресс-службе «Роснефти».
Rambler News Service: последние новости
Минфин США продлил крайний срок завершения сделок американских компаний с «Русалом» В АКИТ назвали причину закрытия российских онлайн-магазинов Quelle и Otto Сотрудники «ВИМ-Авиа» обратились к Минтрансу, ФНС, Минтруду и Минфину с просьбой о поддержке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин34
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир79
Саргсян подал в отставку673
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение215
Скрипалей могли отравить веществом из США74
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение