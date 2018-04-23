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ВЭБ присоединит «Глобэкс» к Связь-банку
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ВЭБ намерен до конца года присоединить «Глобэкс» к Связь-банку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Был рассмотрен ряд вопросов. Из вопросов было, как мы несколько раз говорили, трансформация банков "Глобэкс" и Связь-банк путем объединения… Набсовет принял положительное решение, в соответствии с которым начинается процесс объединения", — сказал Горьков.
Он также добавил, что процесс объединения дает возможность оптимизации затрат 2,8-3 млрд руб.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он утвердил программу "фабрика проектного финансирования".
Он также добавил, что будут подписаны ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков.
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