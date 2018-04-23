ВЭБ присоединит «Глобэкс» к Связь-банку

ВЭБ намерен до конца года присоединить «Глобэкс» к Связь-банку

"Был рассмотрен ряд вопросов. Из вопросов было, как мы несколько раз говорили, трансформация банков "Глобэкс" и Связь-банк путем объединения… Набсовет принял положительное решение, в соответствии с которым начинается процесс объединения", — сказал Горьков.

Он также добавил, что процесс объединения дает возможность оптимизации затрат 2,8-3 млрд руб.

Он также добавил, что будут подписаны ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков.