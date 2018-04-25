Претензии по реконструкции СИЗО-7 в Москве составили 191 млн рублей

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о хищении более 1 млрд рублей при реконструкции СИЗО-7 на улице Верхние Поля в Москве. Там подчеркнули, что всего в рамках реализации проекта заключили четыре государственных контракта на сумму 1,061 млрд рублей.

"В настоящее время общая готовность объекта составляет более 85%", — подчеркнули в УФСИН.

Поскольку генподрядчик в нарушение сроков не выполнил часть работ, согласно решениям Арбитражного суда Москвы, его общая заложенность составила 191 млн рублей. Для определения объема затраченных финансовых средств 13 апреля 2018 года был заключен контракт на независимую техническую экспертизу проведенных работ, сообщили в УФСИН.