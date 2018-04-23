Новые резиденты Свободного порта Владивосток реализуют проекты на 2,7 млрд рублей

Почти 20 резидентов, зашедших в Свободный порт Владивосток (СПВ) на прошлой неделе, вложат в реализацию проектов порядка 2,7 млрд руб. и создадут более 540 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«За неделю свободный порт Владивосток пополнился 19 резидентами. Новые инвесторы, по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», готовы вложить в свои проекты 2,7 млрд рублей. Созданные предприятия обеспечат создание 545 рабочих мест в регионе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что несколько резидентов планируют запустить проекты по строительству образовательных центров, жилой недвижимости и стоматологической клиники во Владивосток. Кроме того, планируется открыть несколько гостиниц и туристическую базу отдыха в Приморском крае . Другие проекты предполагают строительство центра обеспечения транспортной безопасности и комплекса по обслуживанию автотранспортных средств, а также налаживание грузовых перевозок.

В пресс-службе сообщили, что всего в течение 2018 года резиденты СПВ запустят до 50 новых предприятий, таким образом, число проектов, реализованных в Свободном порту Владивосток, превысит сотню.

Особые налоговые режимы СПВ и ТОР (территорий опережающего развития) — специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций.

Согласно информации пресс-службы Минвостокразвития, в настоящее время на территории СПВ по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока работает 638 резидентов. Общая стоимость проектов, реализуемых инвесторами, превысила 373 млрд рублей, их полная реализация обеспечит создание более 43 357 новых рабочих мест.