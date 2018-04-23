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Новые резиденты Свободного порта Владивосток реализуют проекты на 2,7 млрд рублей
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Новые резиденты Свободного порта Владивосток реализуют проекты на 2,7 млрд рублей 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Почти 20 резидентов, зашедших в Свободный порт Владивосток (СПВ) на прошлой неделе, вложат в реализацию проектов порядка 2,7 млрд руб. и создадут более 540 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
«За неделю свободный порт Владивосток пополнился 19 резидентами. Новые инвесторы, по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», готовы вложить в свои проекты 2,7 млрд рублей. Созданные предприятия обеспечат создание 545 рабочих мест в регионе», — говорится в сообщении.
Сообщается, что несколько резидентов планируют запустить проекты по строительству образовательных центров, жилой недвижимости и стоматологической клиники во Владивосток. Кроме того, планируется открыть несколько гостиниц и туристическую базу отдыха в Приморском крае. Другие проекты предполагают строительство центра обеспечения транспортной безопасности и комплекса по обслуживанию автотранспортных средств, а также налаживание грузовых перевозок.
В пресс-службе сообщили, что всего в течение 2018 года резиденты СПВ запустят до 50 новых предприятий, таким образом, число проектов, реализованных в Свободном порту Владивосток, превысит сотню.
Особые налоговые режимы СПВ и ТОР (территорий опережающего развития) — специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций.
Согласно информации пресс-службы Минвостокразвития, в настоящее время на территории СПВ по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока работает 638 резидентов. Общая стоимость проектов, реализуемых инвесторами, превысила 373 млрд рублей, их полная реализация обеспечит создание более 43 357 новых рабочих мест.
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